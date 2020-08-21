В начале августа Microsoft объявила, что ее сервис "Ваш телефон", который обеспечивает синхронизацию компьютера на Windows 10 и смартфона, сможет интегрировать Android-приложения прямо на ПК. Компания работает над реализацией этой возможности.

Речь идет не просто о транслировании экрана, с каждой программой можно работать в многоэкранном режиме и закреплять ее на панели задач или в меню "Пуск". Словом, появится возможность взаимодействовать с мобильным приложением почти как с нативным, сообщает 24 канал.

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Для функционирования интеграции необходимо обладать устройством Samsung из этого перечня, причем не только флагманским – это может быть представитель серии Galaxy A. Microsoft обещает расширять перечень устройств.

Есть требования и к компьютеру: он должен работать на предыдущей версии Windows 10 в канале Dev, Beta или Release Preview.

Проверить получение тестовых сборок системы можно в "Параметры" – "Обновление и безопасность" – "Программа предварительной оценки Windows".

Рассказываем о дальнейших шагах для настройки:

Убедитесь, что компьютер и смартфон подключены к одной Wi-Fi сети

Установите на свой компьютер программное обеспечение "Ваш телефон" из магазина Microsoft Store, авторизуйтесь в аккаунте Microsoft

Откройте на смартфоне панель быстрого доступа и нажмите на иконку Link to Windows, авторизуйтесь в аккаунте Microsoft, ознакомьтесь с инструкциями

Откройте приложение "Ваш телефон" на компьютере и перейдите в раздел меню "Приложения".

На экране появится перечень программ, установленных на подключенном смартфоне. Также есть возможность добавить запуск трансляции экрана мобильного устройства на компьютер: можно управлять телефоном с помощью мыши и клавиатуры.

Из короткого теста выяснилось, что воспроизводимый звук идет из динамиков смартфона, а мышь и клавиатура поддерживаются не всеми приложениями. Ввод текста пока возможен только на английском языке.

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Microsoft еще в анонсе уточняла, что сейчас функция трансляции Android-приложений – тестовая. Компания собирает отчеты от пользователей, чтобы с релизом улучшить работу системы. Уже объявлено, что позже в этом году появится возможность запускать несколько приложений одновременно.

Напомним, что еще умеет "Ваш телефон". При подключении смартфона приложение умеет показывать сохраненные на мобильном устройстве фотографии, принимать или отклонять звонки, транслировать входящие сообщения и SMS-сообщения, а также управлять воспроизведением медиа.