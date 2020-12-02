Microsoft придерживается стратегии двух крупных обновлений Windows 10 в течение года: одно выпускают весной, другое – осенью. Сохранится эта тактика и в следующем году, но за счет нового механизма обновления под названием Windows Experience Feature Pack новые функции в операционной системе будут появляться быстрее – пользователям не нужно будет ждать весеннего или осеннего апдейта.

Experience Pack – это небольшое обновление с "функциями, критически важными для функциональности Windows". Но, по сути, это открывает путь к модульным, а не кумулятивным апдейтам, пишет windowslatest.

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Детали

Microsoft сможет добавлять в ОС новые возможности через Windows Update или Microsoft Store без необходимости обновления всей системы целиком. Таким образом понадобится меньше времени на апдейты и одновременно уменьшится их размер.

Что такое Experience Pack, можно понять по описанию очередного такого обновления по программе Windows Insider. Пока что оно недоступно для всех пользователей. В него добавили возможность создания и сохранения скриншотов сразу в папку по одновременному нажатию клавиш Win+Shift+S, а также режим разделенной виртуальной клавиатуры для устройств 2-в-1. Обычно эти нововведения нужно было бы ждать полгода, но вариант с Experience Pack ускоряет их внедрение.