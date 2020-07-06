Компания Microsoft собралась избавиться от полезной и удобной составляющей "Панели управления" Windows (Control Panel). Пользователей планируют полностью перевести на приложение "Настройки".

Впервые "Настройки" появились в Windows 8, тогда пользователи восприняли их негативно, ведь они были сильно урезаны в сравнении с "Панелью управления", напоминает Windows Latest.

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Что будет с "Панелью управления"

Говорится о части "Системы" в "Панели управления", которая дает базовую информацию о компьютере, включая ОС, процессор и ОЗУ, быстрые ссылки на сайты поддержки и так далее.



"Панель управления" в Windows 10 заменит приложение "Настройки"

В недавней тестовой сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков секция "Система" в панели управления теперь просто переадресует пользователей в приложение "Настройки".

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Как на это отреагируют пользователи

Это может вызвать недовольство со стороны пользователей. Приложение "Настройки" дебютировало с запуском Windows 8 и подверглось критике за чрезмерную упрощенность и сокращенный вид по сравнению с прошлыми инструментами Windows. Впрочем, за прошлые годы приложение "Настройки" было доработано и в современных версиях Windows 10 оно стало намного полезнее.

Судя по всему, это лишь один шаг на пути к полному избавлению от "Панели управления" в пользу "Настроек". Впрочем, в большом весеннем обновлении 2021 года "Панель управления" все еще останется частью Windows 10.