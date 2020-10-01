Твердотельные SSD-накопители намного быстрее и менее склонны к физическим повреждениям по сравнению с жесткими дисками. Тем не менее, у них есть один существенный недостаток – более короткий срок службы. Чтобы предостеречь пользователей от потери личных данных, Microsoft добавила в Windows 10 функцию оповещения о приближающемся выходе из строя вашего SSD.

Как это будет работать

В бета-версии Windows 10 (сборка 20266) для разработчиков появилась функция мониторинга состояния хранилища, разработанная специально для работы с твердотельными NVMe-накопителями, сообщает TechRadar.

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Система уведомит пользователя соответствующим предупреждением о том, что диск скоро может выйти из строя. Кроме того, будет предложено сделать резервную копию всех данных, хранящихся на SSD.



Система Windows теперь подскажет, когда SSD выйдет из строя

В Системных настройках пользователь также может узнать более подробную информацию о состоянии SSD-накопителя, включая предполагаемый оставшийся срок службы и его рабочую температуру.

Когда функция станет доступной

О сроках появления этой функции в стабильной сборке Windows 10 информации пока нет.