В операционной системе Windows 10 обнаружили две критические уязвимости в безопасности. В связи с этой ситуацией, компания Microsoft выпустила срочное внеочередное обновление операционной системы.

Как передает ixbt.com новый патч должен устранить эти уязвимости в системе безопасности.

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Детали

Этот патч вышел за две недели до стандартного обновления выпускающегося по вторникам ежемесячно. Следующее улучшение должно выйти 14 июля.

Это обновление должно исправить две серьезные уязвимости с маркировкой CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457, которые дают возможность удаленно запускать вредоносный код на компьютере.

Проблема в том, как библиотека Windows codecs Library обрабатывает объекты в памяти. Как говорят эксперты , воспользоваться уязвимыми можно с помощью специально созданных файлов изображений.

Что говорят в Microsoft

В компании проблему признали. Там отметили, что уязвимости CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457 не были раскрыты общественности. Поэтому надеются, что этими пробелами не успели воспользоваться.

Однако, разработчики таки решили поправить проблему раньше, не дожидаясь релиза планового обновления 14 июля.

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Свежий апдейт будут распространять автоматически через Microsoft Store.

Уязвимости могли задеть версии Windows 10, начиная с 1709 (октябрь 2017 года) и к новейшей 2004 года (май 2020), а также Windows Server 2019, версиях с 1803 по 2004.