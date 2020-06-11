Компания Microsoft признала одну неприятную и важную проблему системы Windows 10, которая наблюдается в трех последних версиях операционки. Проблема касается сложностей с подключением USB принтеров.

В новом документе на официальном сайте в разделе поддержки подтверждается, что в системе есть проблема с принтерами, которые подключаются по USB, отмечает издание wccftech.

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Какие системы страдают от проблемы

Сложности с подключением принтеров обнаружили в версиях Windows 10 с прошлогоднего майского обновления (1903), включая осенний апдейт 1909 и новейшее обновление Windows 10 May 2020 Update (2004).

Как проявляется проблема

Если пользователь подключает USB-принтер, а затем выключает систему, отключает или выключает принтер, то при дальнейшем включении Windows порт USB не будет появляться в списке портов принтера. Кроме того, Windows не сможет выполнить ни одного задания, которое требует взаимодействия с этим портом.

Решение проблемы

Сейчас в Microsoft отметили, что проблема им известна и они уже работают над ее решением. Временно предлагается следующее решение: подключать и включать принтер до запуска Windows, что может оказаться не очень полезно для пользователей ноутбуков.

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Когда решат проблему

Похожая проблема в Windows 10 была в прошлом году. Тогда у пользователей возникали сложности с печатью, особенно на принтерах HP. Впоследствии проблема была устранена с очередным апдейтом. Поэтому и на этот раз следует ожидать решения проблемы в следующем обновлении.