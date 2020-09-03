Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 Insider Preview Build 20206, в которой реализовала несколько визуальных улучшений методов ввода.

Microsoft продолжает добавлять больше возможностей в систему Windows 10. Не так давно 24 канал рассказывал о том, что компания анонсировала изменения в буфере обмена системы, теперь эти изменения стали доступны в передреизной версии сборки.

Интересно Microsoft "обрезала" дизайн окон Windows 10

Что нового в Windows 10

Обновленное окно для выбора Emoji получило доступ к истории буфера обмена, GIF-файлов и недавно использованным смайликам.

Поисковая строка позволяет искать по доступному контенту: GIF, например, выбираются из базы сервиса Tenor. Виртуальная клавиатура поставляется с новым визуальным оформлением Fluent Design. В нее встроено поле поиска Emoji и GIF, новые анимации и звуки нажатия клавиш, а также иконка запуска голосового ввода.

Windows 10 получила расширенные функции буфера обмена и клавиатуры

Окно голосового набора теперь поддерживает автоматическую пунктуацию и оснащено более надежным сервисом распознавания речи. Есть и быстрые команды, позволяющие править текст без рук. Диктовка доступна на 14 диалектах. Также в Windows 10 Insider Preview Build 20206 внесено несколько исправлений и изменений для повышения стабильности работы системы.