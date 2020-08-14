Разработчики Microsoft добавили в новый сборник Windows 10 функцию принудительного выбора графического ускорителя. Поэтому его можно активировать по умолчанию при запуске того или иного приложения.

Благодаря новой опции владельцы ноутбуков и компьютеров смогут задействовать необходимый видеоадаптер в заданном сценарии без необходимости ручной настройки, рассказывает Tech Radar.

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Когда функция выбора видеокарты будет активной

Нововведение будет доступно в релизной сборке Windows 10 с номером 20190. Пользователи предыдущей версии ОС уже могут выбрать графический процессор для требовательных к производительности приложений, или, наоборот, ограничить их доступ к дискретной видеокарте для повышения автономности устройства – особенно актуальной такая возможность будет для владельцев ноутбуков, оснащенных двумя типами графики.

Пригодится она и пользователям рабочих станций, в которых установлено несколько видеокарт различной мощности или назначения (например, NVIDIA RTX и Quadro). Привязка к определенной программе будет происходить один раз, после чего выбранный GPU будет запускаться по умолчанию.

Сейчас сборка Windows 10 (20190) находится в стадии бета-тестирования и доступна для загрузки после регистрации в программе Windows Insider.