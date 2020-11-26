В Windows 10 появится нативная поддержка Android-приложений
Недавно в продажу поступили новые компьютеры Apple с ARM-процессором M1, способные запускать iOS-приложения. Похоже, что Microsoft не намерена отставать от главного конкурента. По данным надежного источника, компания также собирается добавить в Windows 10 нативную поддержку мобильных приложений.
Как сообщил сотрудник издания Windows Central Зак Боуден, Microsoft рассматривает возможность запуска Android-приложений на компьютерах под управлением Windows 10 или даже уже работает над этим.
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Как все будет работать
По его словам, мобильные приложения будут доступны прямо в фирменном магазине Microsoft Store. Появиться такая функция должна якобы уже в следующем году.
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Стоит отметить, что владельцы некоторых смартфонов Samsung уже могут запускать Android-приложения на своих Windows-компьютерах. Подобную возможность реализовала и Huawei на своих устройствах. Однако там речь идет скорее о трансляции с мобильного гаджета.
Если же верить словам Боудена, то Microsoft хочет реализовать нативную поддержку программ с Android. Правда, непонятно, как компания обойдет ограничения, ведь некоторые приложения для работы требуют сервисы Google Play.
Вскоре журналист обещает рассказать больше подробностей.
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