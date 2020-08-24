Долгое время компания Microsoft выпускала только необходимые обновления безопасности для Windows 10. Однако, недавно разработчик снова возобновил регулярные апдейты. Более того, похоже компания готовит большие изменения в дизайне.

Упоминание об обновленном дизайне Windows 10 заметили в инсайдерской сборке операционной системы, передает Windowslatest.com.

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Что изменится

Так, в инсайдерской сборке Windows 10 с номером 20197 нашли ссылку на будущие изменения в дизайне. В частности, эксперты заметили намеки на следующее поколение интерфейса WinUI для меню "Пуск" и в центре сообщений Action Center.

Windows 10 получит обновление в дизайне / windowslatest.com

Также Windows 10 получит скругленные углы окон, кнопок и больше элементов нового дизайна Fluent, который приходит на смену Modern.

Сейчас Microsoft проводит внутреннее тестирование этого нового дизайна Windows 10.