В прошлом месяце компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, которое автоматически устанавливает новую версию фирменного браузер Edge. Пользователи обнаружили, что этот апдейт приводит к замедлению работы компьютера и других сопутствующих проблем.

Отличие между обычным накопительным обновлением Windows и "браузерным" апдейтом в том, что последний производится автоматически, в обязательном порядке и без дополнительных действий со стороны пользователя, рассказывает windowslatest.

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Согласно сообщениям пользователей на форумах и в социальных сетях, после установки обновления Windows 10 KB4559309 некоторые компьютеры начинают медленнее загружаться. У других апдейт привел к общему замедлению работы системы и появлению заметных задержек при загрузке приложений, переключении между приложениями, а также снижении частоты fps в играх.



Новые проблемы пользователей вызваны обновлением, которое устанавливает браузер Edge

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Некоторые пользователи также жалуются на проблемы с загрузкой и загрузкой только в безопасном режиме.

Решение проблемы

Впрочем, такие проблемы встречаются далеко не на всех конфигурациях ПК. Пострадавшие пользователи пока могут исправить проблему только одним способом – удалить установленное обновление Windows 10 KB4559309.