Пользователи Windows 10 стали жаловаться на то, что на их компьютерах появляются фирменные программы Microsoft Office, которые они не устанавливали. При этом в меню "Пуск" возникают соответствующие ярлыки.

Больше всего жалоб на появление неустановленных приложений поступило от участников программы Windows Insider, однако случаи фиксируются и у обычных пользователей, сообщает Windows Latest. Выяснилось, что функция установки приложений содержится в новой стабильной версии браузера Microsoft Edge. Если ввести в адресной строке браузера путь "edge://apps", то откроется соответствующий список приложений.

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Решение проблемы

Чтобы ПК не устанавливал новые программы без разрешения, можно либо вообще отказаться от использования Edge, либо заблаговременно отключить его автообновление. Программы можно удалить вручную через "Панель управления" в меню "Программы и средства". Также это возможно сделать в "Параметрах", где нужно перейти в "Приложения" и в подпункт "Программы и компоненты".



Приложения можно удалить в настройках

Сама Microsoft никак не комментирует происходящее. В конце сентября корпорация заявляла, что готовит к выпуску новую версию Office с бессрочной лицензией, которая выйдет во втором полугодии 2021 года. Состав офисного пакета пока не уточнялся.

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Стоит отметить, что это уже не первый прецедент с рекламой в Windows 10. Так, в конце прошлого года Microsoft ввела рекламу в приложении "Почта и календарь". А в феврале этого года корпорация начала продвигать Edge среди пользователей других браузеров, например Firefox. В марте пользователи Windows 10 начали показывать полноэкранный спам с рекламой установленных пользователем приложений и программ компании.