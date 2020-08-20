Компания Microsoft без особого шума возобновила в операционной системе Windows 10 функцию "эры Windows 7". На это обратил внимание тематический ресурс WindowsLatest.

В выпущенном на прошлой неделе обновлении Windows 10 (сборник 19041.450) появилась страница опциональных обновлений, которая позволяет получить информацию о необязательных апдейтах драйверов и не связанных с безопасностью функций, напоминает издание.

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Особенности функции

Эта функция устраняет необходимость в получении обновлений драйверов через Диспетчер устройств (Device Manager). Вместо этого информацию о необязательных обновлениях можно посмотреть в Настройках (Настройки – Обновление и безопасность Windows – Update).

Обновление драйверов теперь доступны в настройках

Отметим, что Windows Update (служба Windows Update) все еще устанавливает некоторые обновления без разрешения пользователя, если только он не прекратил получения апдейтов или не блокирует их с помощью манипуляций с системным реестром.

Новая функция появилась с выходом недавнего планового августовского обновления Windows 10 версии 2004, а для старых версий ОС она станет доступна в ближайшее время. Информация про апдейты будет появляться на странице только если опциональное обновление доступно для этого ПК и Microsoft одобрила и опубликовала драйверы OEM в каталоге Windows Update.