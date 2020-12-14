В прошлом году Microsoft объявила о выпуске операционной системы Windows 10x для двухэкранных устройств собственного производства. Позже в компании сообщили, что первыми новую систему получат все же одноэкранные гаджеты. Теперь же сетевые информаторы сообщили о готовности релизной версии ОС и назвали сроки появления на рынке первых устройств под ее управлением.

Сейчас сборка 202XX Windows 10X находится на этапе тестирования и доступна только для сотрудников Microsoft, сообщает Windows Latest.

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Когда выйдет Windows 10X

Финальная версия новой операционной системы, согласно информации инсайдеров, выйдет в начале следующего года, а продажи ноутбуков под управлением Windows 10X стартуют уже весной. Список моделей, которые первыми поступят в продажу, пока не известен.

Что за Windows 10X

Windows 10X – это облегченная версия Windows 10, которая базируется на платформе Windows Core OS с унифицированными драйверами и без начальной поддержки приложений Win32. Однако, благодаря сервису Microsoft Cloud PC, основанному на технологиях Azure, поддержка настольных приложений будет доступна пользователям новой ОС. Кроме того, Windows 10X получила обновленное меню "Пуск" без плиток и модифицированный интерфейс со скругленными углами окон.