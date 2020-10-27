Инсайдеры уже неоднократно называли дату выхода первой сборки операционной системы Windows 10X, но до сих пор было непонятно, получит ARM-версия ОС поддержку 32-битных приложений, запуск которых возможен на классической Windows 10. Если верить последнему отчету, подобную функциональность Microsoft внедрять не планирует.

Споры о совместимости 32-битных приложений в Windows 10X ведутся уже несколько месяцев. Если верить сообщению редактора издания Windows Central Заку Боудену, то выход первой сборки системы состоится уже в декабре, но при этом ориентированная на двухэкранные устройства операционка не будет поддерживать приложения Win32.

Интересно Новый "Пуск": Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they're waiting for the RTM build first. — Zac Bowden (@zacbowden) October 21, 2020

Ранее Microsoft официально заявляла об интеграции технологии виртуализации, благодаря которой запуск подобных приложений на Windows 10X все-таки был бы возможен, но, судя по последним данным, от технологии VAIL компания все же отказалась.

Windows 10X таки не сможет запускать полноценные Win32 приложения

Win32 программы на Windows 10X

Отсутствие поддержки Win32 приложений на старте запуска системы не означает, что внедрение VAIL не состоятся в следующих версиях Windows 10X. Учитывая то, что выход Surface Neo отложен до 2022 года, запас времени позволит Microsoft реализовать столь интересную пользователям функцию.