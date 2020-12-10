9 декабря выпустили новую версию архиватора WinRAR. В описании отметили целых 28 пунктов обновлений. Разбираемся, что в них интересного.

Это уже шестая версия программы. Она позволяет архивировать файлы, собирая и сжимая их в одном файле для удобства переноски и хранения. Список всех улучшений разработчики указали на официальном сайте программы.

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Что интересного

Одним из самых заметных нововведений является то, что теперь при удалении архивов в WinRAR они не будут удаляться окончательно, а будут помещаться в корзину.

Среди прочих есть такие:

При возникновении ошибок в архивировании добавили функцию "игнорировать" для одного файла и "игнорировать все" для всех файлов. Разработчики обращают внимание, что при возникновении ошибок архивирования (чаще всего они происходят, когда файл открыт другой программой), при игнорировании архив будет неполным.

Если выбрано несколько архивов, теперь можно воспользоваться опциями для распаковки их в целевую папку, в отдельные папки в целевой папке, в отдельные папки в папках архивов или прямо в папки самих архивов. Это пришло на замену опции "распаковать архивы во вложенные папки" и доступно только при выборе нескольких архивов.

В окне "диагностические сообщения" можно использовать сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+Ins для копирования содержимого окна в буфер обмена.

Опция "Сводная информация" в окне "Создание отчета" переименована в "Заголовки и сводки".

Если открытый WinRAR-архив удалить или переместить, WinRAR сообщит, что он "недоступен". Соответствующая отметка появится перед именем архива в заголовке открытого окна.

WinRAR будет распаковывать многотомные архивы одновременно и только при условии, что доступны все тома.

Напомним, что WinRAR является одним из первых архиваторов на рынке. Он появился еще во времена MS-DOS. Работает на платформах Windows, macOS, Linux и Android. Сам формат архивов RAR был создан автором программы WinRAR Евгением Рошалем. RAR является аббревиатурой от Roshal Archiver.