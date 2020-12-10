Большое обновление архиватора WinRAR: разработчики отметили 28 улучшений
9 декабря выпустили новую версию архиватора WinRAR. В описании отметили целых 28 пунктов обновлений. Разбираемся, что в них интересного.
Это уже шестая версия программы. Она позволяет архивировать файлы, собирая и сжимая их в одном файле для удобства переноски и хранения. Список всех улучшений разработчики указали на официальном сайте программы.
Интересно Мининтеграции попросило Google добавить в переводчик крымскотатарский язык
Что интересного
Одним из самых заметных нововведений является то, что теперь при удалении архивов в WinRAR они не будут удаляться окончательно, а будут помещаться в корзину.
Среди прочих есть такие:
- При возникновении ошибок в архивировании добавили функцию "игнорировать" для одного файла и "игнорировать все" для всех файлов. Разработчики обращают внимание, что при возникновении ошибок архивирования (чаще всего они происходят, когда файл открыт другой программой), при игнорировании архив будет неполным.
- Если выбрано несколько архивов, теперь можно воспользоваться опциями для распаковки их в целевую папку, в отдельные папки в целевой папке, в отдельные папки в папках архивов или прямо в папки самих архивов. Это пришло на замену опции "распаковать архивы во вложенные папки" и доступно только при выборе нескольких архивов.
- В окне "диагностические сообщения" можно использовать сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+Ins для копирования содержимого окна в буфер обмена.
- Опция "Сводная информация" в окне "Создание отчета" переименована в "Заголовки и сводки".
- Если открытый WinRAR-архив удалить или переместить, WinRAR сообщит, что он "недоступен". Соответствующая отметка появится перед именем архива в заголовке открытого окна.
- WinRAR будет распаковывать многотомные архивы одновременно и только при условии, что доступны все тома.
Напомним, что WinRAR является одним из первых архиваторов на рынке. Он появился еще во времена MS-DOS. Работает на платформах Windows, macOS, Linux и Android. Сам формат архивов RAR был создан автором программы WinRAR Евгением Рошалем. RAR является аббревиатурой от Roshal Archiver.
Поделиться новостью