Компания Microsoft добавила новую функцию в фирменный текстовый редактор Word. Новая услуга называется Transcribe и умеет текстово расшифровывать аудиозаписи.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

К теме Windows 10 получит обновление в дизайне: какие перемены ждут

Подробнее о функции

Transcribe позволяет пользователям записывать разговор и расшифровывать его, подгружая в программу файлы WAV, MP3 или других форматов. Важно, что программа умеет определять, что говорят друг или несколько спикеров.

Эта функция уже доступна в вебверсии Word для всех подписчиков Microsoft 365. Она работает в новых версиях браузеров Microsoft Edge или Google Chrome.



Как работает Transcribe / support.microsoft.com

Если пользователь загружает файлы в приложение, то существует лимит до 5 часов в месяц (каждая запись должна весить не более 200 МБ). При этом, если пользоваться функцией записи внутри программы, то никаких ограничений пока нет.

Интересно Microsoft расширит возможности одной из старейших функций Windows

Сейчас эта функция распознает только английский язык. И производитель обещает, что уже в ближайшее время добавят распознавания и других языков.

Также до конца 2020 года планируют запустить Transcribe и для мобильного приложения Office.