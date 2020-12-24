Work in Estonia: Эстония зовет IT-шников бесплатно пожить в стране
Фонд содействия развитию предпринимательства Эстонии (Enterprise Estonia) запустил кампанию, которая дает возможность программистам из разных стран бесплатно пожить в стране от 1 до 6 месяцев.
Программа получила название "SKIP 2020. Work in Estonia". Этот шанс предлагают ICT-разработчикам (информационно-коммуникационные технологии) с опытом работы от трех лет и возможностью работать удаленно до 6 месяцев, говорится в программе.
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Выбирать участников будут на конкурсной основе. Победителям организаторы оплачивают проживание в стране. Кандидат сможет лично выбрать один из предложенных вариантов жилья.
Правда, другие расходы (страхование, транспортные расходы и пр.) должны взять на себя победители.
Всего жюри определит пять победителей.
Как принять участие
Для того, чтобы принять участие в конкурсе кандидату нужно:
- написать текст "Такое могло произойти лишь в 2020";
- отправить произведение, заполнив форму участника на сайте кампании;
- кандидат должен быть старше 24 лет.
Прием заявок открыт до 31 декабря 2020 года. Победителей будут выбирать на основе их рассказов.
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