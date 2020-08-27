В легендарную мобильную игру World of Tanks Blitz можно будет поиграть на консоли Nintendo Switch. Впервые мобильная игра от Wargaming выходит на Nintendo Switch с эксклюзивным контентом.

О запуске World of Tanks Blitz сообщили 24 каналу в пресс-службе Wargaming. Это первое сотрудничество компании с Nintendo.

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"Благодаря этому легендарный танковый геймплей станет доступным для еще более широкой аудитории. Nintendo Switch не только дает возможность играть где угодно, но и отличается высоким уровнем графики. Все это подходит World of Tanks Blitz", – пояснил продуктовый директор World of Tanks Blitz Андрей Рябовол.

Преимущества

При переходе на Nintendo Switch геймеры, зарегистрированные на Wargaming.net, сохранят свой внутриигровой прогресс, в том числе и накопленное имущество.

При этом в боях смогут встретиться пользователи различных платформ.

Также игроков World of Tanks Blitz на Nintendo Switch ждут подарки:

уникальный аватар,

1000 единиц золота,

3 дня премиум-аккаунта,

американский средний танк II уровня T2 Medium.

Забрать этот подарочный набор можно до 9 сентября.

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Кстати, чтобы установить World of Tanks Blitz, не нужно иметь подписку Nintendo Switch Online. Эта игра доступна на платформах iOS, macOS, Android, Windows 10 и в Steam.

World of Tanks Blitz появится на Nintendo Switch: видео