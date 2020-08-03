Популярная игра World of Tanks получит крупное обновление. В августе игра отмечает 10-летие. Неудивительно, что именно в этом месяце станет доступна версия 1.10 – самое масштабное обновление за все 2020 год.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming. Для геймеров подготовили новую систему оборудования, 6 польских средних танков и обновленную карту "Жемчужная река".

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Подробности

В обновлении 1.10 усовершенствовали систему, что позволяет игрокам улучшать характеристики машин. Изменение игровых механик даст геймерам больше выбора при составлении своих наборов оборудования и возможность пробовать новые тактики на уже знакомых машинах.

Кроме того, все оборудование для машин низких и средних уровней станет доступнее, ведь его цена в кредитах будет снижена (речь идет о внутренней валюте "Танков").

Еще одна интересная составляющая обновления – специальные слоты, соответствующие категориям оборудования ( "Огневая мощь", "Живучесть", "Мобильность" и "Разведка"). В них можно ставить модули любого типа, но установка оборудования нужной категории дает бонус к характеристикам этого модуля.

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Также к игре добавили шесть польских средних танков из новой ветки. Новые машины имеют высокую скорость, маневренность и углы наклона пушки.

Разработчики возвращают в игру измененную популярную карту "Жемчужная река", которую игроки не видели с 2015 года.