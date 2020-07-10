Легендарная игра World of Tank отмечает 10-летие. 10 июля в игре стартует четвертый из пяти Актов празднования юбилея. Он на время вернет в World of Tanks бои "7 на 7" – в особом режиме "Схватка: вне времени".

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming.

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Особый режим

Режим "Схватка: вне времени" будет доступна для игроков лишь 2 дня – с 10 по 13 июля и только для машин X уровня.

Правда, геймеры, у которых ангаре которых нет таких машин, тоже смогут принять участие в боях, где личный вклад означает вдвое больше. У них будет возможность взять в аренду советский средний танк "Объект 140" или китайский "весь" WZ-111 model 5A.

Все битвы будут проходить в режиме "Встречный бой" на 5 специально отобранных картах. Также в процессе игроки смогут выполнить отдельный набор заданий.

Кроме того, в Акте IV игроки смогут выполнить новые юбилейные боевые задачи и получить еще один золотой ключ. Эти ключи дают доступ к уникальному 3D-стилю для легендарной ПТ-САУ T30).

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Также для игроков приготовили возможность получить уникальные элементы кастомизации из прошлого, например те, что можно было получить во время событий "Танковый футбол", "Стальной охотник" и "Хэллоуин".

Как известно, грандиозное празднование дня рождения игры состоится 12 августа.