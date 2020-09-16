Уже 17 сентября в популярной игре World of Tanks начинается третий сезон "Боевого пропуска". Это позволит геймерам играть в случайных боях и получать награды.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming. При этом основные механики события не изменились.

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То есть играя в случайных боях и проходя этапы Боевого пропуска, геймеры смогут получить награды.

Что нового в Боевом пропуске

В третьем сезоне будет своя ключевая техника – мобильный и защищенный советский танк ИС-4 и американский T110E5. В отличие от всех других машин X уровня, на них можно заработать больше (1000, а не 700) очков прогрессии, необходимых для выполнения этапов события.

Главные награды получают игроки, которые пройдут все 45 этапов основной прогрессии. Это один из двух уникальных членов экипажа, чья история подвигов будет раскрыта в ходе сезона, и особый 3D-стиль на его танк. С этими стилями ИС-4 и T110E5 превращаются в танки морской пехоты. Владельцы улучшенного пропуска получат оба 3D-стиля.

Награды игроки получат на каждом из этапов Боевого пропуска. Это новые 2D-стили, дни танкового премиум-аккаунта, кредиты, штатное и трофейное оборудование на выбор.

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Также здесь предусмотрены дополнительные 100 этапов элитной прогрессии со своими наградами, среди которых и особая внутриигровой валюта – боны.

Третий сезон "Боевого пропуска" продлится до 7 декабря.