Компания Wyze, занимающаяся производством продуктов для умного дома, решила расширить сферу деятельности. Производитель представил фирменные умные часы, отличающиеся доступной ценой.

Wyze Watch доступны в двух размерах: версия с 1,75-дюймовым экраном и модель с диагональю 1,4-дюйма.

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Что еще известно

Большая модель оснащена аккумулятором емкостью 300 мАч. При этом 1,4 – дюймовые часы получили объем аккумулятора – 260 мАч. Интересно, что в обоих случаях заявлено время работы на одном заряде до 9 дней.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, в комплекте идут черные силиконовые ремешки. Смарт-часы оснащены датчиками частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом. Также девайс может отслеживать менструальный цикл, выполнять подсчет шагов и тому подобное.

Новые умные часы Wyze Watch: видео

Производитель добавил поддержку устройств умного дома Wyze, поэтому с помощью смарт-часов можно включать камеры и освещение в доме.

Также обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Цена

Обе модели оценены в 20 долларов (570 гривен). В продажу они поступят в феврале 2021.