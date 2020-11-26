Одна из популярных причин взлома игровых приставок – желание сыграть в игры для старых платформ без лишней возни с проводами. Разработчики, в свою очередь, защищают свои детища от несанкционированного доступа, как могут: например, ни одну из консолей Microsoft начиная с 2013 года, так и не взломали. Но, как оказалось, этого и не нужно.

Энтузиасты уже нашли способ эмуляции ретро-консолей на новом Xbox One Series S за 299 долларов без использования специального программного обеспечения и других хакерских уловок, сообщает 24 канал.

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Эмулятор за 20 баксов

В отличие от конкурента, режим разработчика на своих консолях Microsoft предоставляет всем желающим: нужно только один раз заплатить 20 долларов за его активацию. После этого приставку можно сколько угодно переключать между стандартным и инженерным интерфейсами.

При переходе в последний обычные игры запустить не получится, а вот специализированный софт на платформе UWP для налаживания или тестирования консоли – без проблем. Одно из таких приложений – популярный эмулятор RetroArch, с помощью которого авторы канала Modern Vintage Gamer запустили ряд хитов для Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube и даже Wii.

Энтузиасты официально запустили популярный эмулятор на Xbox Series S, видео:

Энтузиасты отметили, что производительности нового Xbox хватает для комфортного геймплея, а к недостаткам эмуляции отнесли лишь некоторую "задумчивость" SSD. Вероятно, быстрый накопитель просто не оптимизирован для работы в таком режиме.

Учитывая возможность запуска сторонних приложений, в перспективе не стоит исключать появления и другого полезного софта с возможностью запуска на Xbox Series S. В этом случае сравнительно бюджетная консоль вполне сможет заменить громоздкий ПК в широком спектре домашних и рабочих задач.