Начиная с 2017 года, Xiaomi выпустила уже три поколения раций Mi Walkie Talkie. Теперь же компания анонсировала доступную модель фирменного аксессуара, получившую приставку Lite в названии. "Облегченная" версия устройства получила прочный компактный корпус, большой радиус действия, приличную автономность и доступный ценник.

Новинка с мощностью передатчика 3 Вт оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч, сообщает Gizmochina. Производитель уверяет, что на одном заряде он может обеспечить до десяти часов непрерывного использования устройства, а в режиме ожидания время автономной работы рации составит до пяти дней. Подключение зарядного устройства происходит через порт micro-USB.

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Другие характеристики

Заявленный радиус действия Mi Walkie Talkie Lite составляет от одного до пяти километров в открытом пространстве и до трех километров в городских условиях. Новинку оснастили 40-миллиметровым динамиком, который, таким образом, обеспечивает на 23% большую площадь излучения звукового поля, чем стандартная рация с 36-мм драйвером.

Рации Mi Walkie Talkie Lite

Аксессуар весом 163 грамма получил прочный и устойчивый к царапинам корпус с зажимом для крепления на поясе. Благодаря поддержке программы MIJIA в Mi Walkie Talkie Lite можно настроить частоту, активировать функцию вызова без нажатия кнопок и включить информацию о резервной частоте. При этом в режиме сопряжения 16 каналов рации могут быть скопированы на другие переговорные устройства.

Цена

Mi Walkie Talkie Lite уже доступна на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin по цене 18 долларов (497 гривен).