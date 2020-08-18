И без того огромный ассортимент производителя электроники Xiaomi пополнился еще одним оригинальным гаджетом. На краудфандинговой платформе Youpin появилась кампания по сбору инвестиций на карманный принтер PrinterPods.

Идея устройства заключается в том, что с его помощью можно печатать рисунки практически на любых предметах и поверхностях, сообщает 24 канал.

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Как можно будет применить такой принтер

По заявлению Xiaomi, PrinterPods позволяет наносить изображения на чашки, компьютеры, одежду, кожу и многое другое. При этом устройство можно использовать и как традиционный принтер, раскрывая текст на обычной бумаге.

Фото PrinterPods

В PrinterPods применяются специальные чернила, которые не боятся влаги и легко наносятся на любые поверхности без потеков и необходимости длительного высыхания. При этом поверхность, на которую наносится рисунок, необязательно должна быть плоской.

Длина корпуса гаджета составляет всего 95 миллиметров. Внутри PrinterPods установлен картридж. В ассортименте Xiaomi есть различные чернила: от сверхстойких до съедобных и видимых исключительно при облучении ультрафиолетом.

Цена

Стоимость новинки составляет 72 доллара (1 964 гривны) на этапе участия в кампании по финансированию.