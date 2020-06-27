Xiaomi продолжает расширять ассортимент фирменных бытовых проекторов. Очередной новинкой бренда стал гаджет под названием Wanbo T2 Free Projector, который появился на краудфандинговой площадке Youpin.

Модель с поддержкой Full HD примечательна компактными габаритами, возможностью работы со 120-дюймовыми экранами и доступным ценником, сообщает gizmochina.

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Особенности компактного проектора

В небольшом корпусе Wanbo T2 Free Projector разместилась LED-лампа с заявленным ресурсом работы до 20 тысяч часов. Как уверяет производитель, диагональ проекции новинки составляет от 40 до 120 дюймов, при этом сам гаджет необходимо размещать на расстоянии от 1,5 до 3 метров от экрана соответственно.

Фото Wanbo T2 Free Projector

Возможности оптики устройства включают функцию коррекции искажений в диапазоне ±40°. Особенностью модели также стало использование полностью закрытого блока оптики, благодаря чему исключается попадание пыли на линзу и, как следствие, ухудшение качества изображения. Кроме того, вендор оснастил устройство технологией диффузного отражения, что обеспечивает мягкие и естественные цвета картинки.

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Wanbo T2 Free Projector оснащен парой динамиков мощностью 3 Вт. Внутри устройства предусмотрен кулер, котрый отводит тепло от лампы и дисплея, а перечень интерфейсов проектора включает разъемы HDMI, AV, USB и 3,5-мм аудиопорта.

Цена

Стоимость Wanbo T2 Free Projector на этапе сбора средств составляет 85 долларов (2267 гривен).