Последнее глобальное обновление линейки телевизионных приставок Xiaomi Mi Box состоялось в начале 2018 года, когда компания представила модель Mi Box 4. Через год Xiaomi выпустила более доступную модификацию с приставкой SE, а теперь анонсировала показ новой продвинутой модели Mi Box 4S.

На официальной странице Xiaomi в социальной сети Weibo появилось изображение Mi Box 4S. В подписи к тизеру компания перечислила некоторые ключевые характеристики новинки.

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Особенности Mi Box 4S

Новая телевизионная приставка получит комплектный двухдиапазонный пульт Wi-Fi, а также будет поддерживать воспроизведение видео в 4K HDR.



ТВ приставка Mi Box 4S от Xiaomi

Производитель также сообщил и о наличии в приставке 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. При этом Xiaomi не раскрывает платформу, на которой будет построен новый гаджет. Предшественник Mi Box 4 оснащался чипом Amlogic S905L без поддержки аппаратного декодирования VP9 для рынка Китая и с Amlogic S905X-H c такой для европейской розницы.

Цена

Xiaomi заявила, что полные характеристики новинки раскроет уже завтра, 21 октября. Продажа новинки стартует 1 ноября по цене 43 доллара (1 220 гривен).