Xiaomi анонсировала расширенную линейку датчиков Mijia, которые применяются в составе экосистемы умного дома. На собственной краудфандинговой платформе Youpin компания рассказала о главной особенности новинок и начала сбор инвестиций для производства смарт-устройств.

Первое поколение аналогичных датчиков Xiaomi представила еще пять лет назад, – их тираж, по заявлению вендора, составил несколько миллионов по всему миру, рассказывает Iigeekphone Igeek Phone.

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Как работают сенсоры Mijia

При подключении к многофункциональному шлюзу Mijia сенсоры отправляют соответствующее оповещение на смартфон владельца в режиме реального времени.

Ключевой особенностью новых элементов умного дома стало наличие встроенного датчика освещения. Используя разные сценарии в приложении-ассистенте, пользователь сможет настроить оповещения под конкретную ситуацию в любое время дня и ночи.

Новые датчики Mijia для системы умного дома Xiaomi

Внутри устройств установлены датчики Холла, которые анализируют актуальное состояние дверей и окон. Подключение к центральному шлюзу осуществляется с помощью Bluetooth.

Цена

Стоимость обновленных датчиков Mijia по условиям заказа составляет 7 долларов (193 гривны) за штуку.