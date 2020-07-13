Ассортимент фирменных товаров Xiaomi продолжает пополняться новыми позициями. Вслед за блокнотом с биометрической защитой и капсюльной кофеваркой компания запустила еще одну краудфандинговую кампанию на платформе Youpin. На этот раз пользователям предлагают стальные двери Xiaobai Wisdom Gate H1, сочетающие защитные свойства с другими полезными в быту функциями.

Может показаться, что такой товар является нестандартным для Xiaomi гаджетом, однако для Xiaomi нет ничего нестандартного, ведь на своей платформе Youpin она выпустила множество на первый взгляд странных устройств.

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Особенности дверей от Xiaomi

Габариты стальных дверей Xiaobai H1 внешне не отличаются от типовых решений и составляют 2050х960 мм, вес – около 85 килограммов, а толщина – 95 миллиметров. Новинка оснащена звукопоглощающими панелями, а ее ключевой особенностью стали встроенные 10-дюймовый сенсорный дисплей и камера с разрешением Full HD, что выполняет роль электронного глазка с углом обзора в 150° и модулем инфракрасной подсветки для съемки в ночное время. Заявлена производителем и поддержка технологии распознавания лица.

Стальные двери Xiaomi Xiaobai H1

Кроме использования стандартного замка, умные двери предусматривают возможность разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев с заявленной точностью считывания 99,7%. Производитель отмечает, что во время разработки инженеры компании провели около 300 000 тестов и получили 28 патентов, потратив на создание Xiaobai H1 15 месяцев.

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Цена

Стоимость смарт-дверей после завершения краудфандинговой кампании составит 713 долларов (19 233 гривны). Более доступная версия с питанием встроенной электроники от аккумуляторов обойдется покупателям в 627 долларов (16 913 гривен).