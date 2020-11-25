Компания Xiaomi представила очередной интересный и очень актуальный девайс – паровую ванну для ног. Девайс называется Zdeer Smart Steam Footbath Z9 и он идеально подойдет для использования холодными зимними вечерами.

Конечно, сначала представили новый девайс на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin, сообщает Gizmochina.

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Чем интересна

Паровая ванна для ног Zdeer Smart Steam Footbath Z9 может начать производить горячий пар всего за 10 секунд. Конструкция такова, что внутри Zdeer Smart Steam Foot Bath Z9 поддерживается постоянная температура. Пользователи могут выбрать 6 уровней (от 39 до 49 градусов Цельсия) и три временных интервала (5, 10 и 20 минут).



Ванна Zdeer Smart Steam Footbath Z9 / Фото gizmochina.com

Zdeer Smart Steam Foot Bath Z9 – это умная ванна, поэтому она поддерживает управление со смартфона через приложение Mijia. В частности, на смартфоне можно отслеживать температуру и оставшееся время.

Цена

Zdeer Smart Steam Footbath Z9 в рамках краудфандинга оценили в 60 долларов (1700 гривен).