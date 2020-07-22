Ассортимент фирменной техники Xiaomi пополнил продвинутый проектор Mijia Projector 2 Pro. Новинка получила производительный процессор с поддержкой декодирования видео с разрешением 8K и функцию автоматической фокусировки, а также мощную встроенную акустику и светодиодный элемент с хорошим запасом яркости.

Штатное разрешение Xiaomi Mijia Projector 2 Pro составляет 1080p, а с помощью программного декодирования пользователям доступны режимы для воспроизведения контента в 4К и 8K. Предусмотрена и поддержка стандарта HDR10 +. Максимальная яркость, которую способен выдать светодиодный элемент новинки составляет 1300 ANSI люмен, рассказывает Gizmochina.

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Особенности проектора Mijia Projector 2 Pro

Для получения оптимального качества картинки компания рекомендует использовать экран с диагональю от 60 до 120 дюймов при расстоянии до устройства 2 и 3 метра соответственно, "потолок" новинки составляет 200 дюймов. За аудиовозможности проектора отвечает пара встроенных 1,75-дюймовых динамиков мощностью 10 Вт каждый. Mijia Projector 2 Pro поддерживает технологии Miracast, DLNA и Airplay. Кроме того, новинкой можно управлять с помощью голосового помощника XiaoAI.



Новый проектор от Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

Благодаря фирменному режиму фокусировки TOF Non-Sensing Focus и Camera Focus проектор способен быстро настраиваться, как при включении, так и при переносе на другое место. Построен аппарат на базе 12-нм процессора Amlogic T972, объем оперативной памяти модели – 2 ГБ, встроенного накопителя – 16 ГБ. В качестве прошивки производитель выбрал фирменную Android-оболочку PatchWall, знакомую пользователям умных телевизоров Xiaomi.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro поступит в продажу в Китае 29 июля по цене 658 долларов (18 213 гривен).