Xiaomi анонсировала новую линейку недорогих умных телевизоров – Redmi Smart TV A. Подробная информация о новинках пока не разглашается.

Известно лишь, что всего будет пять моделей – самая маленькая из них получит диагональ 32 дюйма. Флагман линейки будет 65-дюймовым. Кроме того, покупатели смогут приобрести 43, 50, и 55-дюймовые варианты Redmi Smart TV A, сообщает 24 канал.

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Внешний вид устройств можно увидеть на опубликованном компанией промо-изображении.



Новая линейка бюджетных телевизоров от Xiaomi под брендом Redmi

О стоимости новинок Xiaomi пока ничего не сообщает, как и о любой другой характеристики кроме размеров. Старт продаж ожидается уже в ближайшее время, поэтому со дня на день должно появиться больше информации о гаджетах.

Ранее Xiaomi представила линейку 4K-телевизоров Redmi Smart TV X – они получили привлекательный ценник и неплохие характеристики.