Xiaomi готовится пополнить свой и без того обширный каталог еще одной новинкой. На этот раз речь о разумном кондиционере с возможностью как охлаждения, так и нагрева помещения, что особенно актуально сейчас. Кроме того, компания обещает еще одну таинственную технологию.

Представленный тизер демонстрирует традиционный подвесной горизонтальный кондиционер с логотипом Xiaomi на корпусе, сообщает 24 канал. Судя по всему, внешне новинка ничем не отличается от уже предлагаемых компанией моделей. Однако в плане возможностей производитель обещает что-то интересное.

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Особенности кондиционера Xiaomi New Air

В анонсе устройства отмечается, что современный кондиционер не может служить лишь для охлаждения и нагрева помещения. Чтобы усилить интерес к продукту, компания обещает "таинственную черную технологию".



Новый умный кондиционер от Xiaomi покажут уже на этой неделе

Неясно, о чем идет речь, но пользователи уже выдвигают предположения. Самый популярный вариант – функция очистки воздуха. Не исключено, что Xiaomi может реализовать и увлажнение воздуха, что в период отопительного сезона было бы крайне полезным дополнением.

Когда появится устройство

Презентация нового кондиционера состоится уже на этой неделе.