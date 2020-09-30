Xiaomi представила три смартфона серии Mi 10t: характеристики и цены устройств
Xiaomi провела презентацию новых продуктов для международного рынка. Ключевым анонсом оказалась серия смартфонов Mi 10T, в которую вошли собственно Mi 10T, а также Mi 10T Lite и Mi 10T Pro.
Особенности смартфонов
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro имеют схожие характеристики. Дисплеи используют технологию ActiveSync для динамического регулирования частоты обновления кадров. Тыльная и фронтальная сторона смартфонов покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass 5, сообщает 24 канал.
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Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro
Две старшие модели умеют снимать видео в 8К при 30 кадрах в секунду, камеры также снабжены пачкой фирменных технологий и функций для записи блогов, создания селфи, пейзажей, съёмки ночного неба и другого визуального контента — Xiaomi особое внимание уделяет инструментам для креатива.
Фото Mi 10T и Mi 10T Pro
Для снижения стоимости смартфонов Xiaomi отказалась от беспроводной зарядки, сертификации для защиты от пыли и влаги, а также AMOLED-дисплея: сканер отпечатков пальцев размещается в кнопке питания на правой стороне корпуса.
Подробнее на rozetked: https://rozetked.me/news/13271-xiaomi-predstavila-tri-smartfona-serii-mi-10t-ot-120-do-144-gc
Технические характеристики Mi 10T и Mi 10T Pro
- Габариты165,1×76,4×9,33 мм, 218 г
- Дисплей
6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц 6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц
- Камеры
64 Мп (основная) + 13 Мп (широкоугольная) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальная) 108 Мп (основная) + 13 Мп (широкоугольная) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальная)
- Батарея5000 мАч (быстрая зарядка 33 Вт)
- Процессор8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865, 2,96 ГГц, Adreno 650
- Память
6/8 ГБ оперативной LPDDR5, 128 ГБ постоянной UFS 3.1 8 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1
- СвязьUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, IR
Xiaomi Mi 10T Lite
Младшая модель также защищена стеклом Gorilla Glass 5 с двух сторон и может автоматически регулировать частоту обновления дисплея в зависимости от содержимого на экране. Предусмотрена система охлаждения LiquidCool, активируемая при повышенных нагрузках.
Подробнее на rozetked: https://rozetked.me/news/13271-xiaomi-predstavila-tri-smartfona-serii-mi-10t-ot-120-do-144-gc
Фото Mi 10T Lite:
Технические характеристики Mi 10T Lite
- Габариты165,3×76,8×9,0 мм, 215 г
- Дисплей6,67", 2440×1080, IPS, 120 Гц,
- Камеры64 Мп (основная) + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глубины); 16 Мп (фронтальная)
- СвязьUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, джек для наушников
- Батарея4820 мАг (быстрая зарядка 33 Вт)
- Процессор8-ядерный Qualcomm Snapdragon 750, 2,2 ГГц, Adreno 619
- Память6/8 ГБ оперативной LPDD4X, 64/128 ГБ постоянной UFS 2.1
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Официальная стоимость Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro:
- Xiaomi Mi 10T Lite 6 + 64 ГБ – 279 евро (9 238 гривен);
- Xiaomi Mi 10T Lite 6 + 128 – 329 евро (10 894 гривены);
- Xiaomi Mi 10T 6 + 128 ГБ – 499 евро (16 523 гривены);
- Xiaomi Mi 10T 8 + 128 ГБ – 549 евро (18 179 гривен);
- Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 128 ГБ – 599 евро (19 834 гривены);
- Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 256 ГБ – 649 евро (21 490 гривен).