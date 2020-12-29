Презентовали Xiaomi Mi 11: характеристики и цена долгожданного флагмана
Наконец фанаты Xiaomi дождались – производитель официально представил флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Устройство стало первым в мире смартфоном на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888.
Устройство оснащено Super AMOLED-дисплеем с диагональю 6,81 дюйма, разрешением QHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, сообщает ITHome.
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Дизайн
Xiaomi Mi 11 получил новый дизайн со скругленными со всех сторон гранями. Также Xiaomi Mi 11 стал компактнее и легче чем Xiaomi Mi 10.
Смартфон Xiaomi Mi 11
Пользователю предлагают шесть цветовых вариантов:
- Black,
- White,
- Blue,
- Khaki Vegan Leather,
- Purple Leather,
- специальный выпуск Lei Jun Signature Edition с особым синим оттенком и нанесенным автографом главы компании Лея Цзуня.
Камеры
Основная камера тройная:
- Главный модуль широкоугольный с разрешением 108 Мп,
- Ультраширокоугольный на 13 Мп и углом обзора 123°
- Макромодуль на 5 Мп.
Камера поддерживает запись видео в режиме 8K.
Фронтальная камера получила одинарный модуль на 20 Мп, она врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.
Автономность
Новинка получила аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 55 Вт.
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Цена
На китайском рынке Xiaomi Mi 11 можно приобрести:
- 8 + 128 ГБ – 3 999 юаней (17 350 гривен)
- 8 + 256 ГБ – 4 299 юаней (18 650 гривен)
- 12 + 256 ГБ – 4 699 юаней (20 385 гривен).
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