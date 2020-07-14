Владельцы смартфона Xiaomi Mi A3 жалуются, что свежее обновление снова поломало смартфон. К сожалению, это не первое неудачное обновление, которое Xiaomi выпустила в последнее время для этой модели.

Как передает xda-developers.com, Xiaomi уже просит пользователей не обновлять смартфоны.

Интересно Самые мощные смартфоны в июне: новый рейтинг AnTuTu

Что не так

Новая прошивка под номером V11.0.3.0.QFQMXTC имеет размер 1,4 ГБ и предлагает июльское обновление безопасности Android. Она уже доступна для международной версии Xiaomi Mi A3. Обновления также содержит функцию Dual SIM.

Именно из-за этой функции пользователи не могут выполнять или принимать звонки. Также они говорят, что SIM-карта не определяется. Среди других жалоб: изменение языка и новые установленные приложения, которые нельзя удалить.

Что говорят в Xiaomi

Производитель проблему признал. Там объяснили, что ошибочно начали распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel.

На фирменном форуме Mi Xiaomi настойчиво просят пользователей не устанавливать этот апдейт. Для тех, кто уже обновился, компания советует использовать только одну SIM-карту.

К теме Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 12 для более чем 20 смартфонов

Как известно, Xiaomi Mi A3 выпустили в рамках программы Android One, то есть работает на базе "чистого" Android, без фирменной оболочки MIUI.