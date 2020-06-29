Xiaomi Mi Band 5: цена в Европе будет существенно отличаться от китайской
В начале июня китайская компания Xiaomi представила новую линейку фитнес-трекера Mi Band 5. Новинка пока доступна лишь на китайском рынке. Официальной информации о цене пока нет, но инсайдеры говорят, что стоимость в Европе будет значительно выше.
Как ранее писал 24 канал, в Китае Xiaomi Mi Band 5 уже разлетается как горячие пирожки. Это вполне логично, ведь Mi Band до сих пор является самым популярным фитнес-трекером в мире.
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Цена
Производитель улучшил функционал. При этом дизайн и цена практически не изменилась по сравнению с предшественником.
Однако, в Европе Xiaomi Mi Band 5 будет существенно дороже, чем в Китае. По крайней мере в этом убеждает известный инсайдер Судханшу Амбхоре.
Аналитик утверждает, что в Европе Mi Band 5 будет стоить 40 евро (1200 гривен).
Как известно, рекомендованная стоимость новинки на китайском рынке 27 долларов (717 гривен), то есть почти вдвое дешевле, чем в Европе.
Почему цена отличается
Аналитик объясняет, что разница может быть связана с наличием пульсоксиметра, который должна получить глобальная версия Mi Band 5. Однако, официальной информации об этом нет. Новинка должна поступить в продажу на европейский рынок в июле. Тогда и узнаем все детали.
Надо отметить, что Судханшу Амбхоре – заслуживающий доверия Информатор. Например, еще до выхода Xiaomi Mi 10 Lite он раскрыл основные характеристики этой модели, которые в итоге подтвердились.