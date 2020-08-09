Модель Mi Band от Xiaomi уже не первый год является самым популярным фитнес-трекером в мире. Единственное, чего пользователи требуют от производителя – наличие модуля NFC. Сейчас такая модель доступна только в Китае.

Как ранее писал 24 канал, Xiaomi Mi Band 5 вышел в Украине, как и во всем мире, без модуля для бесконтактной оплаты. Однако xiaomiadictos сообщает, что не все еще потеряно.

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Появилась информация, что Xiaomi все-таки готовит к выпуску версию Mi Band 5 с поддержкой NFC на международном рынке.

В частности, на сайте тайваньского регулятора NCC появился смарт-браслет с номером модели XMSH11HM. Вероятно, это и есть Mi Band 5 с NFC.

Этот девайс может оказаться Xiaomi Mi Band 5 с NFC / xiaomiadictos

В документации NCC можно увидеть и "живые" фотографии нового девайса. Он очень похож на стандартную версию без NFC и отличается лишь небольшим отверстием под микрофон на одной из сторон. Поэтому можно предположить, что это действительно Mi Band 5, но уже с поддержкой NFC.

Сейчас Mi Band 5 в Украине стоит 1300 гривен. Если модель с NFC поступит на наш рынок, то ее стоимость будет однозначно выше.