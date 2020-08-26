В июне компания Xiaomi выпустила новое поколение своего фирменного фитнес-трекера Mi Band 5. Недавно производитель обновил фирменное приложение Mi Fit, расширяющее функционал трекера.

Как передает издание Gizmochina, Xiaomi также выпустила апдейт для самого девайса, исправив недостатки в работе, а также улучшив производительность.

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Что нового

Обновленная прошивка получила номер версии 1.0.1.84. Она повышает точность сбора данных о тренировках, а также улучшает качество отслеживания фаз быстрого сна (REM).

Кроме того, после обновления трекер имеет быстрый доступ к функциям через интерфейс фитнес-браслета. Производитель обещает повышение точности результатов мониторинга сердечного ритма и счетчика шагов.

Также Xiaomi добавила новую функцию – автоматическое обнаружение движения. Это пригодится людям, которые забывают включить спортивный режим перед началом тренировки.

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Кому доступна

Сейчас апдейт доступен для пользователей из Индонезии. Уже в ближайшее время новая версия ПО будет доступна и в других странах. Для ее установки необходимо предварительно обновить на смартфоне приложение Mi Fit до актуальной сборки 4.4.0.