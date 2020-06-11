Компания Xiaomi представила сегодня в Китае давно ожидаемый умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Слухи о гаджете начали распространяться еще летом 2019 года.

В новом устройстве Xiaomi избавилась от ряда недостатков, которые присутствовали в предыдущих моделях и раздражали пользователей, сообщает XDAdevelopers.

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Новые возможности Mi Band 5

Магнитная зарядка

Одной из самых удачных идей стала магнитная зарядка. Раньше она была очень неудобной – необходимо было снимать основную капсулу с браслета и вставлять ее в специальное зарядное устройство.



Магнитная зарядка нового Mi Band 5

Улучшенные сенсоры

Кроме того новый фитнес браслет получил улучшенную функцию отслеживания сна, появилась система мониторинга атмосферного давления (барометр) и функция удаленного управления камерой смартфона.

Также браслет поддерживает индекс PAI (Personal Activity Intelligence), который способен измерять физическую активность на основе сердечного ритма. Благодаря этой возможности браслет может выводить различные рекомендации.



Браслет Xiaomi Mi Band 5 можно будет приобрести с 18 июня

Больше видов спортивной активности

Еще до презентации производитель отмечал, что браслет получит улучшенный процессор для ускоренного и более точного отслеживания активности пользователя. Таким образом фитнес-браслет поддерживает 11 видов спортивной активности, а женщины и девушки также смогут следить за своим менструальным циклом.

Другие возможности

Также браслет умеет измерять уровень кислорода в крови, и может осуществлять бесконтактные платежи с помощью модуля NFC. Кроме того, китайская версия устройства получила голосовой ассистент Xiao AI, в то время как европейская совместима с Amazon Alexa.

Технические характеристики Mi Band 5

Дисплей

Браслет получил 1,1-дюймовый экран AMOLED с разрешением (126х294 пикселей) – на 20% больше, чем у прошлого поколения. Кроме того гаджет получил больше сотни анимированных циферблатов с персонажами популярных мультфильмов и аниме.



Обновленный дисплей Xiaomi Mi Band 5

Автономность и защита

Время автономной работы составляет от 14 до 20 дней, емкость аккумулятора – 125 мАч. Поддерживаются Bluetooth 5.0 и NFC с поддержкой платежей (в одной из версий). Что касается защиты от воды, то тут все как и в предыдущей версии устройства – 5ATM.

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Цены на Xiaomi Ma Band 5

Продажи Mi Band 5 в Китае начнутся 18 июня. Версия без поддержки NFC обойдется в 27 долларов (717 гривен), а версия с NFC – в 32 доллара (850 гривен).