Ассортимент Xiaomi состоит не только из смартфонов и других гаджетов, но и оригинальных аксессуаров к ним. Очередной новинкой компании стало компактное зарядное устройство, подходящее для широкого ряда гаджетов и совместимое с бытовыми электрическими сетями практически любых регионов.

Аксессуар с максимальной выходной мощностью 33 Вт подходит для множества устройств с поддержкой быстрой зарядки, сообщает Gizchina.

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Характеристики зарядки Mi Charger

Как уверяет производитель, за полчаса новинка способна зарядить Redmi K30 Pro с аккумулятором на 4700 мАч до 64%, а полностью – за 63 минуты. Благодаря поддержке протокола PD3.0 с его помощью можно "дозаправлять" такие гаджеты, как Apple iPad и MacBook или Xiaomi Notebook Air.



Зарядное устройство Xiaomi Mi Charger

Список режимов мощности блока питания включает значение 11 В/3 А, 5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В/2,25 A и 20 В/1,35 A. Кроме того, Mi Charger 33W совместим с электросетями, напряжение в которых составляет от 110 до 240Вт, что позволяет использовать его в различных регионах. Зарядное устройство изготовлено из огнеупорного материала и оно имеет габариты 55,4х46,8х28 мм.

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Новинка с портом USB Type-A доступна только в белом цвете и уже поступила в продажу в Китае по цене 10 долларов (277 гривен).