Компания Xiaomi представила новые умные часы для детей Mi Rabbit Children Watch 4C. Новинка получила поддержку сети 4G, а также улучшенную защиту от воды по стандарту IPX8 (вместо IPX7).

Как передает издание GizmoChina, новинка также поддерживает управление фирменным голосовым помощником XiaoAI. Он может предложить несколько функций с помощью голосовых команд, например отчет о погоде, энциклопедию, поддержку воспроизведения музыки и тому подобное.

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Что еще интересного

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C получил экран с диагональю 1,3 дюймов. Также девайс имеет камеру с разрешением 2 Мп для видеозвонков.

Звонки можно выполнять через 4G или Wi-Fi. Часы также поступят в продажу в комплекте со специализированной версией программы QQ Chat, которая поддерживает групповой чат, а также голосовые звонки.

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C имеет несколько интересных функций / gizmochina.com

Также есть функция оплаты, для которой родители могут установить лимит, а также проверить учет расходов.

Цена

Умные часы Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C уже поступили в продажу в Китае. Их стоимость составляет 56 долларов (1500 гривен).