Наконец случилось то, чего уже несколько лет ждут фанаты Xiaomi. Популярный фитнес-трекер Mi Smart Band 4 получил модуль NFC. То есть с его помощью можно будет выполнять бесконтактную оплату.

Об этом 24 канала рассказали в пресс-служба Алло.

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Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard поэтому доступен для владельцев карт этой платежной системы.

Что еще известно

Mi Smart Band 4 NFC получит такие же характеристики, как и классическая версия. В частности, это цветной OLED-дисплей, автономность до 20 дней работы, корпус с защитой от воды по стандарту 5 АТМ, поддержка управления музыкальным плеером и другие функции.

К этому перечню сейчас добавляют модуль NFC, благодаря которому можно оплачивать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Сначала услуга будет доступна для держателей карт следующих банков:

А-Банк,

Альфа-Банк Украина,

Банк Восток,

Ощадбанк,

ПриватБанк,

ПУМБ,

УКРГАЗБАНК,

CONCORDBANK,

Monobank,

UKRSIBBANK.

Однако, впоследствии услуга станет доступной и для владельцев карт других банков.

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"Бесконтактные платежи – одна из самых востребованных украинскими Mi-фанами функций. Поэтому Украина – одна из первых стран в мире, где мы запускаем Mi Smart Band 4 NFC", – заявил генеральный менеджер Xiaomi в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии Тони Чен.

Напомним, ранее Mi Band с модулем NFC был доступен только на территории Китая.

Безопасность

Как объясняют партнеры, оплата умным браслетом надежно защищена, ведь данные карты не передаются при расчетах, а заменяются уникальным одноразовым цифровым кодом – токеном, за это отвечает диджитал платформа Mastercard (MDES).

как настроить

Чтобы бесконтактная оплата стала доступной нужно установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую карточку. Чтобы выполнить оплату, нужно перейти на браслете в меню "Карты", выбрать карту и поднести устройство к терминалу для оплаты.

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Цена

Mi Smart Band 4 NFC можно будет заказать с 23 сентября. Стоимость этого фитнес-трекера – 1299 гривен.