Дождались: В Украине запускают Xiaomi Mi Smart Band 4 с модулем NFC
Наконец случилось то, чего уже несколько лет ждут фанаты Xiaomi. Популярный фитнес-трекер Mi Smart Band 4 получил модуль NFC. То есть с его помощью можно будет выполнять бесконтактную оплату.
Об этом 24 канала рассказали в пресс-служба Алло.
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Продукт является совместной разработкой Xiaomi и Mastercard поэтому доступен для владельцев карт этой платежной системы.
Что еще известно
Mi Smart Band 4 NFC получит такие же характеристики, как и классическая версия. В частности, это цветной OLED-дисплей, автономность до 20 дней работы, корпус с защитой от воды по стандарту 5 АТМ, поддержка управления музыкальным плеером и другие функции.
К этому перечню сейчас добавляют модуль NFC, благодаря которому можно оплачивать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.
Сначала услуга будет доступна для держателей карт следующих банков:
- А-Банк,
- Альфа-Банк Украина,
- Банк Восток,
- Ощадбанк,
- ПриватБанк,
- ПУМБ,
- УКРГАЗБАНК,
- CONCORDBANK,
- Monobank,
- UKRSIBBANK.
Однако, впоследствии услуга станет доступной и для владельцев карт других банков.
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"Бесконтактные платежи – одна из самых востребованных украинскими Mi-фанами функций. Поэтому Украина – одна из первых стран в мире, где мы запускаем Mi Smart Band 4 NFC", – заявил генеральный менеджер Xiaomi в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии Тони Чен.
Напомним, ранее Mi Band с модулем NFC был доступен только на территории Китая.
Безопасность
Как объясняют партнеры, оплата умным браслетом надежно защищена, ведь данные карты не передаются при расчетах, а заменяются уникальным одноразовым цифровым кодом – токеном, за это отвечает диджитал платформа Mastercard (MDES).
как настроить
Чтобы бесконтактная оплата стала доступной нужно установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую карточку. Чтобы выполнить оплату, нужно перейти на браслете в меню "Карты", выбрать карту и поднести устройство к терминалу для оплаты.
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Цена
Mi Smart Band 4 NFC можно будет заказать с 23 сентября. Стоимость этого фитнес-трекера – 1299 гривен.