Состоялась глобальная презентация фитнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 5. Как и говорили истоки, международная модель не получит модуль NFC.

Как ранее сообщал 24 канал, Mi Smart Band 5 получил больший дисплей (на 20% больше, по сравнению с предшественником) с диагональю 1,1 дюйма.

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Пользователи получили возможность самостоятельно выбирать из 65 динамических дисплеев. Также девайс получил 11 режимов физических упражнений, в частности сайклинг в помещении, эллиптический тренажер, йога, тренажер для гребли и скакалку и тому подобное.

На одном заряде Mi Smart Band 5 может проработать до 14 дней. Кстати, здесь также предусмотрена магнитная зарядка.

Новинка получила PPG-датчик сердечного ритма, который на 50% точнее, чем был у процессора. Это позволило получить более точные индикативные данные о состоянии сна, уровене стресса, месячных циклах и тому подобное. Кроме того, теперь устройство собирает все данные и выводит значение личной интеллектуальной активности (PAI).

Цена и старт продаж в Украине

Mi Smart Band 5 доступен для предварительного заказа с 22 июля. Полноценно новинка будет доступна для покупки 26 июля.

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Рекомендованная стоимость фитнес-трекера 1299 гривен.