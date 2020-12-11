Компания Xiaomi презентовала новый фирменный смарт-часы Mi Watch Lite. Он получил минималистичный дизайн, ряд полезных фитнес-функций, а также модуль GPS.

Кроме того, Xiaomi Mi Watch Lite поддерживает сразу пять вариантов расцветки комплектного ремешка.

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Что еще интересного

Xiaomi Mi Watch Lite получил сенсорный IPS-дисплей диагональю 1,4 дюйма и с разрешением 320x320 пикселей. Пользователям доступны до вариантов 20 циферблатов. Новинка защищена от воды по стандарту 5ATM.

Часы Xiaomi Mi Watch Lite / Фото mi.com

Часы могут проводить мониторинг сна, дыхания и частоту пульса в круглосуточном режиме. Прошивка Mi Watch Lite также включает 11 режимов тренировок. Устройство имеющее аккумулятор емкостью 230 мАч обеспечивает до 9 дней автономной работы.

На выбор у пользователя ремешки розового, бежевого, черного, темно-синего и оливкового цвета.

Относительно цены и официального старта продаж производитель обещает сообщить позже.