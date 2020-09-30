Компания Xiaomi провела презентацию и показала для международного рынка ряд новых девайсов. Среди них и новые фирменные смарт-часы Mi Watch.

Новая модель Mi Watch работает на базе фирменной платформы Xiaomi для нательной электроники, передает XDA Developers.

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Что интересного

Xiaomi Mi Watch получил 1,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454x454 пикселей. Часы умеют измерять частоту сердечных сокращений и выполнять замеры насыщения кислородом крови (SpO2).

Емкость аккумулятора составляет 420 мАч. Как говорят разработчики, этого может хватить до 16 дней работы. Также новинка оснащена модулем GPS, Bluetooth 5.0 BLE.

В целом Mi Watch поддерживает 117 режимов упражнений. С помощью девайса можно удаленного управлять камерой на смартфоне.

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Цена

Xiaomi Mi Watch на европейском рынке оценили в 99 евро (примерно 3300 гривен).