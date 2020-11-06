Xiaomi расширила фирменную линейку умных устройств очередной новинкой – электронным дверным замком Mijia Smart Door Lock Pro. Кроме своей основной роли, оригинальный прибор выполняет функции видеодомофона, а также использует в роли ключей другие гаджеты владельца.

Преимуществом дверного замка MIJIA Smart Door Lock Pro является интегрированная камера с разрешением Full HD и углом обзора 161°, сообщает Gizmochina.

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Особенности MIJIA Smart Door Lock Pro

В гаджете предусмотрен датчик присутствия – когда кто-то подходит к двери, владелец прибора получит оповещение на свой смартфон. Внутри замка предусмотрена система резервного питания: помимо аккумулятора емкостью 5000 мАч, гаджет оснащается и четырьмя батарейками стандарта AA. Представители Xiaomi рекомендуют заряжать АКБ раз в 3-4 месяца.

Прибор укомплектован антивандальным механизмом: как уверяет вендор, его не удастся открыть даже при повреждении накладной рамки. Разблокировать смарт-замок можно сразу семью способами, среди которых использование NFC, Bluetooth, удаленный ввод пароля, а также с помощью системы умного дома Apple HomeKit.

Цена MIJIA Smart Door Lock Pro

Продажи умного замка Xiaomi Mijia Smart Door Lock Pro стартуют 12 ноября по цене 255 долларов (7 201 гривна).