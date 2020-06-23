Производители смартфонов продолжают искать методы, чтобы расширить рабочую плоскость дисплея. Новую интересную идею запатентовала китайская компания Xiaomi.

Как информирует pigtou.com, идея Xiaomi базируется на принципе выдвижной передней камеры. Это позволит освободить лицевую панель от любых вырезов или отверстий.

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Что известно

Как описывает патент, новый механизм выдвигает и прячет камеру. Но при этом она скрывается не внутри корпуса, а в блоке камер на тыльной панели. Поэтому блок будет иметь конструкцию слайдера.

В патенте говорится о двух вариантах исполнения.

Xiaomi нашла новую оригинальную идею для камер / pigtou.com

В первом случае, блок основной камеры скрывается в верхнюю часть корпуса.



Другой вариант предусматривает, что камера выдвигается влево или вправо.

Выглядит такая конструкция несколько странно. Если же использовать конструкцию без моторизованного привода, то это может удешевить сам механизм и повысить его надежность.

Таким образом Xiaomi может делать абсолютно безрамочными даже бюджетные модели смартфонов.