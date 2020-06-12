Компания Xiaomi объявила о перечне смартфонов, которые получат бета-версию Android 11. Среди первых, кто испытает новый сборник "зеленого робота" будут владельцы ограниченного перечня моделей Xiaomi и Poco.

Уже скоро Android 11 Beta 1 выйдет для флагманских Xiaomi Mi10 и Mi10 Pro, а также недавно представленного Poco F2 Pro. Об этом стало известно из твиттера Кумара Джайна – руководителя индийского подразделения Xiaomi.

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Компания не уточняет, будет ли это оболочка MIUI 12 на базе одиннадцатой версии Android или пользователям будет предложено испытать чистый Android.



Анонс Android 11 на смартфонах Xiaomi

Новые возможности Android 11

Среди ключевых изменений Android 11 – переделанная система оповещений, управление медиаплеером в меню быстрых настроек, полностью новое меню с быстрым доступом к Google Pay и управление умным домом. Всплывающие окна для всех мессенджеров в новом Android выглядеть как "пузыри", как это реализовано в Facebook Messenger. Также новая система имеет расширенное меню создания скриншотов и множество других изменений.

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Когда Android 11 будет доступен полностью

Релиз полноценной стабильной версии Android 11 ожидается в конце лета или начале осени.